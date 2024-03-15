موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024، حددتها الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان للعام الهجري 1445 في ظل حرص جموع المواطنين من أهالي محافظة مطروح على أداء الصلوات في مواقيتها خلال شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024

ويختلف موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024، عن مواعيد وجه بحري ومحافظات الصعيد ومدن القناه وسيناء نتيجة فروق التوقيت بينها.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024، حددتها هيئة المساحة المصرية في تمام الساعة 4:53 صباحاً، بينما يسبقها موعد السحور في تمام الساعة 2:33 صباحاً، والإمساك في تمام الساعة 4:33 صباحاً.

أنشطة دينية بمساجد مطروح

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك أنشطة مٌتعددة تنفذ في جميع المساجد بنطاق مراكز وقرى ومدن محافظة مطروح على مدار شهر رمضان المعظم، من بينها ندوات تثقيفية وتلاوة القرآن الكريم من خلال المقارئ الجماعية، ومسابقات ودروس للسيدات.