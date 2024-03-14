أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024 من خلال إمساكية شهر رمضان الصادرة من قسم النتائج والتقاويم لديها، في ظل حرص المواطنين من أهالي مطروح علي أداء الصلاوات في موعدها المحدد.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024، يختلف عن المحافظات الأخرى في الصعيد والقناة ووجه بحري وسيناء بسبب فروق التوقيت.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الخميس

وكشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024، وسيكون في تمام الساعة 6:19 مساءً.

أنشطة دينية في المساجد

وقال الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن مديرية أوقاف مطروح تنظم خلال شهر رمضان أنشطة دينية في المساجد المنتشرة في مراكز الحمام والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة والعلمين وسيدي براني والسلوم إضافة إلى سيوة، من بينها ندوات تثقيفية ودروس للسيدات، ومقارئ للقرآن الكريم، ومسابقات، فضلا عن الملتقى فكري في المساجد الكبيرة.