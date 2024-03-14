أخصائي تغذية يوضح أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

يجد الأشخاص ممارسو الرياضة في شهر رمضان، مشاكل عديدة أثناء الصيام في نهار الشهر الكريم، فممارسة الرياضة قبل أذان المغرب تستهلك طاقة الجسم، كما أنها تقلل قدرة التحمل عند الصائمين، وفي الليل بعد الإفطار يشعر الكثيرون بالخمول والكسل، بسبب الحالة التي يدخل فيها الجسم، لكن يبقى السؤال الأهم بالنسبة للرياضيين، ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان.

قال الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية، في حديثه لـ«الوطن»، إن أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان، يكون بعد صلاة التراويح أو بعد ساعتين من وجبة الإفطار، وذلك يساعد على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، ما يجعل الشخص قادرًا على الأكل في السحور لأنها وجبة مهمة للغاية، إذ تعطي طاقة كبيرة تساعد على تحمل مشقة الصيام.

عكس المتوقع لدى الجميع، فإن هناك تأثيرات إيجابية تحدث للنشاط البدني خلال صوم شهر رمضان المبارك بشرط تنظيم الوقت، فيمكن للصائمون القيام بممارسة رياضة المشي قبل الإفطار بساعة واحدة، من أجل عدم تعرض الجسم للجفاف ونقص الطاقة، حسبما ذكرته تيما درويش أخصائية التغذية، لموقع «سكاي نيوز عربية».

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

تؤكد أخصائية التغذية أن هو أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان، بعد الإفطار بساعتين و3 ساعات، خاصة الرياضيين الذين يمارسون رفع الأثقال، وقتها يكون الجسم في حالة جيدة من ناحية الطاقة والقدرة على تعويض السوائل.

عادات صحية يجب الابتعاد عنها

وتنصح «درويش» بضرورة الابتعاد عن العادات الغذائية التي تسببت في خمول الجسم، مثل تناول كميات كبيرة من الطعام وقت الإفطار، بالإضافة لعدم التركيز على الأطعمة التي تحتوي على السكريات والدهون، ومن الأفضل أن تتناول وجبة الإفطار على مرتين، الأولى وقت أذان المغرب والثانية بعد أداء التمرين، كما أنها تنص عدة أطعمة تنصح بها أخصائية الغذية بتناولها، مثل الأكلات المشوية والسلطات الخضراء والفواكه، وشرب كميات كبيرة من المياه.