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تراجع أسعار الجبن الرومي والسمن في شهر رمضان

كتب:

عبير منصور
05:23 م | الخميس 14 مارس 2024
أسعار الجبن

أسعار الجبن

شهدت أسعار العديد من أنواع الجبن تراجعا ملحوظا مع بداية شهر رمضان الكريم، حيث يعد الجبن عنصرا أساسيا يتناوله الكثيرون على وجبة السحور، وتراجع سعر كيلو الجبن الرومي وكيلو السمن الصناعي بنحو 5 جنيهات.

وتستعرض لكم «الوطن» تراجع أسعار الجبن في الأسواق، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري:

تراجع أسعار الجبن

- سجل سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 138 جنيها، بتراجع بلغ 0.92 جنيه مقارنة بأسعار أمس.

- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي نحو 250 جنيها، بتراجع سجل نحو 5.92 جنيه.

- عن سعر كيلو الجبنة الثلاجة فسجل نحو 123 جنيها، بتراجع بلغ 3.26 جنيه.

- بينما سجل سعر كيلو الجبن الاسطنبولي نحو 146 جنيها، بتراجع نحو 2.01 جنيه.

- ووصل سعر كيلو الجبنة الشيدر إلى نحو 247 جنيها في الأسواق اليوم.

تراجع أسعار السمن

سجل سعر كيلو السمن الصناعي نحو 98 جنيها اليوم في الأسواق، بتراجع بلغ 5.58 جنيه مقارنة بأسعار أمس.

أسعار اللبن

بلغ سعر كيلو اللبن المعبأ نحو 40 جنيها، بتراجع بقيمة 1.23 جنيه مقارنة بالأسعار أمس.

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