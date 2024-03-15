دعاء فجر اليوم الخامس من رمضان.. ردده الآن

تعد ليلة الخامس من رمضان، أول جمعة في شهر رمضان المبارك، حيث يستحب ترديد دعاء فجر الخامس من رمضان 2024 بعد الانتهاء من مغرب اليوم الرابع، ويستحب في الشهر المبارك الإكثار من الدعاء.

دعاء فجر الخامس من رمضان

وحول دعاء فجر الخامس من رمضان، أوضحت «الإفتاء»، أنه يمكن الدعاء بهذه الأدعية في فجر الخامس من رمضان وعلى سبيل المثال:

- اللهم قطافا من السعادة وثمارا من المسرة وخيرا يلازم أيامنا، ولطفا يضم جوانب أرواحنا.

- اللهم لا تؤاخذنا فيه بالعثرات، وأقلنا فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنا غرضا للبلايا والآفات، بعزك يا عز المسلمين.

- رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

- رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

_ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ