مسلسل بابا جه الحلقة 4.. أكرم حسني يتفاجأ بـ6 أطفال

مفاجأة صادمة شهدها هشام في مسلسل بابا جه الحلقة 3، ذهب للعائلة الجديدة في مهمة جديدة كأب للإيجار، ولكن عندما وصل وقابل رب الأسرة «صلاح» الذي يجسد شحصيته محمود البزاوي، فوجئ عندما وجد أن عدد الأطفال 6 في حين أن المعلومات التي حصل عليها أن عدد الأطفال 2.

مسلسل بابا جه الحلقة 4

وحدث مشهد كوميدي بين صلاح وهشام عن كثرة سؤاله عن إذا كان بإمكانه أن يصنع الرز باللبن، فرد هشام قائلًا: «هو إيه حكاية اللرز بلبن؟، هو حضرتك لسه متفطمتش».

مسلسل بابا جه الحلقة 4

مسلسل بابا جه يعد أحد المسلسلات الكوميدية، ويتكون من 15 حلقة، وتتضمنت أحداث المسلسل العديد من المفاجآت، خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الثالثة من المسلسل.

مسلسل بابا جه الحلقة 4

يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا الساعة الثامنة إلا ربع، فيما يُعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساء، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.