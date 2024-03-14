موعد إعادة بابا جه على قناة DMC الحلقة 4.. هشام أب للإيجار بمقابل مادي

يعرض المسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على DMC الساعة 7.45 مساء، ويعاد عرض الحلقة الساعة 8:15 صباحا والساعة 1:45 مساء.

هشام يتجه لتأجير نفسه

وخلال أحداث الحلقة 4 من المسلسل اتجه الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام» في مسلسل بابا جه لتأجير نفسه عبر إحدى المواقع الإلكترونية كأب لبعض الأولاد عبر بابا جه»، ونجحت بالفعل تجربته الأولى وحصل على مقابل مادي نظير جعل نفسه «أب بالإيجار» لطفل يدعى زياد لمدة يوم، لكنه يضع نفسه في مأزق بعد موافقته على طلب الطفل «عمر عبدالجواد» المتهم باختراق موقع تسوق إلكتروني.

أحداث الحلقة 4 من مسلسل بابا جه

جاء ذلك بعد أن شهدت أحداث الحلقة 4 من المسلسل تعرض الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام» في العديد من المشكلات والأزمات بسبب سوء التصرف والإهمال، فبعد أن أحرجته ابنته جودي أمام زملائها في المدرسة، فكر أن يجد لنفسه وظيفة أخرى بعد حادث سيارته التي كانت مصدر رزقه الوحيد.

بابا جه يعرض حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.