مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024.. الفجر 4:53 صباحا

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024، وذلك من خلال قسم التقاويم والنتائج بعد إصدارها لإمساكية شهر رمضان 1445 هجريًا، التي تحدد جميع المواعيد للصلاة والسحور والإمساك إضافة إلى التراويح.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024، كشفت هيئة المساحة أنها تختلف من مدينة إلى أخرى داخل المحافظة حسب فروق التوقيت بينها.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024، أوضحت إمساكية شهر رمضان أنها كالتالي:

- موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 4:53 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 12:20 مساءً.

- موعد صلاة العصر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 3:45 مساءً.

- موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 6:19 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 7:38 مساءً.

عدد ساعات الصيام خامس أيام رمضان

وتسجل عدد ساعات الصيام خامس أيام رمضان، في مطروح 13 ساعة و46 دقيقة.