مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024، أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية، من خلال قسم التقاويم والنتائج، والتي أصدرت إمساكية شهر رمضان المعظم للعام الهجري 1445، في ظل حرص أهالي محافظة مطروح على التعرف علي جميع مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.

وتختلف مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024، عن باقي مدن ومحافظات مصر، وذلك نتيجة فروق التوقيت بينهم.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس

وكشفت هيئة المساحة المصرية أن مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024 كالتالي:

- موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 4:54 صباحاً.

- موعد صلاة الظهر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 12:20 مساءاً.

- موعد صلاة العصر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 3:45 مساءً.

- موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 6:19 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 7:37 مساءً.

الملتقي الفكري الإسلامي

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في تصريحات خاصة إنه يجري تنظيم الملتقي الفكري الإسلامي في المساجد الكبيرة على مستوي مراكز وقري محافظة مطروح ويقدم خلالها ندوات تثقيفية يشارك بها كبار العلماء.