مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024.. الفجر 4:56 صباحا

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، قسم النتائج والتقاويم، مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024، عبر إمساكية شهر رمضان 1445 هجريا، في ظل حرص جموع المواطنين من أهالي المحافظة على معرفة مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها.

وتختلف مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024، عن غيرها من المحافظات والمدن الواقعة في الصعيد والقناة وبحري وسيناء، طبقاً لفروق التوقيت بينهم.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024

وكشف إمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024 كالتالي:

- موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح اليوم الساعة 4:56 صباحا.

- موعد صلاة الظهر في مرسى مطروح اليوم الساعة 12:20 مساء.

- موعد صلاة العصر في مرسى مطروح اليوم الساعة 3:45 مساء.

- موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم الساعة 6:18 مساء.

- موعد صلاة العشاء في مرسى مطروح اليوم الساعة 7:36 مساء.

دروس للسيدات في المساجد

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح الشيخ حسن عبد البصير عرفة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المساجد عامرة خلال شهر رمضان المبارك على مستوى محافظة مطروح، من خلال الأئمة، ويجري خلال هذه الأيام تنظيم ملتقى الفكر الإسلامي وهو دروس دينية للسيدات وتلاوة القرآن من خلال المقارئ الجماعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والخواطر الإيمانية في صلاة التراويح.