دقائق قليلة تفصل آلاف المسلمين عن حلول موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024، وهو اليوم الخامس في الصيام وأول جمعة في شهر رمضان، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

فتح المساجد وتجهيزها لاستقبال المصلين

وتحرص مديرية أوقاف الغربية على فتح المساجد في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، قبيل موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024، بوقت كافٍ وذلك بهدف إمكانية تجهيز المساجد قبل قدوم المصلين.

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024

وجاءت في إمساكية شهر رمضان المبارك لمحافظة الغربية، أنّ موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 14-3-2024، يأتي في تمام الساعة 4:38 صباحًا، وهو أقل 5 دقائق عن موعد أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان، الذي جاء في تمام الساعة 4:43 صباحًا.