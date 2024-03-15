رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024

كتب:

رفيق محمد ناصف
02:59 ص | الجمعة 15 مارس 2024
موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة - صورة أرشيفية

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة - صورة أرشيفية

دقائق قليلة تفصل آلاف المسلمين عن حلول موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024، وهو اليوم الخامس في الصيام وأول جمعة في شهر رمضان، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

فتح المساجد وتجهيزها لاستقبال المصلين

وتحرص مديرية أوقاف الغربية على فتح المساجد في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، قبيل موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024، بوقت كافٍ وذلك بهدف إمكانية تجهيز المساجد قبل قدوم المصلين.

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024

وجاءت في إمساكية شهر رمضان المبارك لمحافظة الغربية، أنّ موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 14-3-2024، يأتي في تمام الساعة 4:38 صباحًا، وهو أقل 5 دقائق عن موعد أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان، الذي جاء في تمام الساعة 4:43 صباحًا.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع ولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان

برلماني: المساعدات المصرية لغزة في شهر رمضان تخفف المعاناة عن الفلسطينيين

تراجع أسعار الجبن الرومي والسمن في شهر رمضان

«صحة كفر الشيخ»: انتشار فرق طبية بدور العبادة وأماكن التجمعات طوال شهر رمضان

«أوقاف شمال سيناء» تعلن مواعيد دروس الوعظ في الجمعة الأولى من شهر رمضان

«التضامن» تطلق مرصد «وعي» لمتابعة الأعمال الدرامية في شهر رمضان
بقلم رفيق محمد ناصف