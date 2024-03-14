«أوقاف شمال سيناء» تعلن مواعيد دروس الوعظ في الجمعة الأولى من شهر رمضان

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، مواعيد دروس الوعظ في الجمعة الأولى لشهر رمضان، مشيرة إلى تقسيم الدروس على فترتين في أول جمعة من شهر رمضان، الفترة الأولى تبدأ بعد صلاة الجمعة حتى صلاة العصر، والفترة الثانية تبدأ بعد أول 4 ركعات من صلاة التراويح.

دروس الفقه مستمرة طوال شهر رمضان

أكد الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، في تصريح لـ«الوطن» أن دروس الفقه مستمرة لإعطاء دروس فقهية عن آداب الصيام والزكاة، وصلاة التراويح والتهجد، وتوضيح الأمور المختلطة على الناس.

وأشار الشيخ محمود مرزوق مدير عام أوقاف شمال سيناء في بيان له، إلى أن المقرأة القرآنية مستمرة بعد صلاة الظهر بشكل يومي، ويتم فيها المحاضرات من قبل فريق مشترك بين الأزهر وعلماء الأوقاف بالمحافظة، لافتا إلى زيادة عدد المترددين على الدروس خلال شهر رمضان في المساجد الكبرى بالمحافظة مثل «النصر والرفاعي والقرماني والجمعية أكبر مساجد العريش».