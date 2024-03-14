برلماني: المساعدات المصرية لغزة في شهر رمضان تخفف المعاناة عن الفلسطينيين

قال النائب ياسر الهواري، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تقوم بدور محوري وجاد في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ووقف العدوان في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات، كما نجحت في عمليات إنزال المساعدات بشمال القطاع.

الموقف المصري

وأوضح، أن القطاع يعاني أوضاعًا إنسانية صعبة، فلا يوجد أي متنفس إلا مصر، التي تقدم كل ما هو ممكن ومتاح في سبيل إدخال المساعدات، مشيرًا إلى إشادة إسبانيا والدول الغربية بالموقف المصري لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أشاد بمواقف الدول العربية، وبينها الإمارات العربية المتحدة، وتكثيفها المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال مبادرات تنفذها الجهات الإماراتية المعنية بتقديم العمل الإنساني.

المبادرات والمساعدات

وأشار عضو مجلس النواب في بيانه إلى أهمية هذه المبادرات والمساعدات ودورها في تغطية مجالات المساعدات الإغاثية والإنسانية من المأكل والمعيشة، والرعاية الصحية والاحتياجات، وتخفيف معاناة المدنيين في القطاع بوتيرة متسارعة ومنسقة نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.