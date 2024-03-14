ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 4.. أكرم حسني يمثل على زوجته ليكبر في نظرها

مسلسل بابا جه من بطولة الممثل الكوميدي أكرم حسني، الذي يقوم بدور «هشام»، رجل في الأربعينيات كان يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق ثم جاءت أزمة كورونا لتعطله عن العمل وتسببت في استغناء الفندق عنه.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 4

بدأت الحلقة 4 من مسلسل بابا جه، بأن هشام ذهب للعائلة الجديدة في مهمة جديدة كأب للإيجار، ولكن عندما وصل وقابل رب الأسرة «صلاح» الذي يجسد شحصيته محمود البزاوي، اندهش فور معرفته أن عدد الأطفال 6 ولكن المعلومات التي حصل عليها أن عدد الأطفال 2.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 4

وفي المشهد الثاني حدث موقف كوميدي بين صلاح رب الأسرة وهشام عن كثرة سؤاله عن قدرته أن يصنع الرز باللبن، فرد هشام قائلًا: «هو إيه حكاية اللرز بلبن؟، هو حضرتك لسه متفطمتش».

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 4.. أكرم حسني يمثل على زوجته ليعلو في نظرها

وفي مشهد آخر، قام هشام وياسر ابن عمته بالتمثيل على ولاء زوجته مشهد حتى يتمكن هشام أن يعلو في نظر ولاء فمثلوا عليها أن ياسر يتاجر في المخدرات باستخدام سيارتهم، وصدقت ولاء المشهد وقالت لهشام: «أنت كبرت في نظري يا هشام، هو دا هشام اللي أنا حبيته».

وتتوالى أحدث المسلسل، وتتزايد محاولات هشام في أن يكبر في نظر زوجته وابنته، ويستمر عمله كأب للإيجار، هل سيتمكن هشام من النجاة من مشاكله كأب للإيجار، وهل سيكبر في نظر ابنته التي ترى أنه ليس مهمًا أو ضروريًا في حياتها؟

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه، مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا الساعة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.