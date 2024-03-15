حددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024، خامس أيام الشهر الكريم، حتى يتمكن المواطنون بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية من أداء الصلاة في أوقاتها.

مواعيد الصلاة في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024

ويتطلع المواطنون لمعرفة مواعيد الصلاة في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024، والتي جاءت وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك، كالتالي.

موعد صلاة الفجر في الغربية اليوم الجمعة في الغربية 4:38 فجراً

موعد شروق الشمس اليوم الجمعة في الغربية 6:6 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية اليوم 15-3-2024 الساعة 12:5 دقائق ظهرا.

موعد صلاة العصر في الغربية اليوم الجمعة الساعة 3:30 .

موعد صلاة المغرب اليوم الجمعة في الغربية الساعة 6:4 مساءً.

موعد صلاة العشاء اليوم الجمعة في الغربية الساعة 7:22 مساءً.

مواعيد السحور في الغربية اليوم الجمعة 15-3-2024

كما حددت إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، السحور اليوم الجمعة - خامس أيام شهر رمضان المبارك - في الساعة 2:22 دقيقة، بينما الإمساك في تمام الساعة 4:22 دقيقة.