تردد قناة الحياة hd.. تابع مسلسلات رمضان 2024 بخطوات سهلة

تعرض القنوات التليفزيونية، باقة متنوعة من مسلسلات رمضان 2024، منها ما هو حصري يُعرض على قناة واحدة دون غيرها، ومنها ما يعرض على أكثر من قناة، وتختص «الحياة» بعرض مجموعة متميزة من المسلسلات ضمن موسم الدراما الرمضاني الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الشهر الكريم، لذا نستعرض تردد قناة الحياة hd.

تردد قناة الحياة hd

ويأتي تردد قناة الحياة hd، كالتالي:

- اسم القناة: الحياة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12206 – 12207.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة الحياة hd على الريسيفر

ويمكن ضبط تردد قناة الحياة hd على ريسيفر التليفزيون باتباع الخطوات التالية:

- اضغط على زر القائمة من الريموت.

- اختر تثبيت.

- اختر البحث اليدوي.

- ادخل التردد 12206 – 12207 في المكان المخصص.

- اختر نايل سات.

- اختر عمودي.

- اختر 27500.

- اضغط على5/6.

- اضغط على زر البحث.

انتظر قليلاً للعثور على القناة.

- اضغط على زر موافق.

قناة الحياة من أقدم القنوات العربية

وتعد قناة الحياة واحدة من أهم وأقدم القنوات التليفزيونية وتحظى بشعبية كبيرة، إذ تقدم باقة متنوعة من البرامج والدراما تلبي احتياجات الجمهور وتوفر خدمة تلفزيونية بجودة عالية.