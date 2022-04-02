اعرف تردد قناة الحياة الجديد 2022 وشاهد برامج ومسلسلات رمضان

يبحث كثيرون عن تردد قناة الحياة الجديد 2022 من أجل ضبط القناة لمشاهدة الأعمال الشيقة والمتميزة وباقة من أمتع المسلسلات والبرامج التي تعرض عليها بشكل حصري، حيث تقدم القناة مجموعة من المسلسلات الرائعة منها مسلسل في بيتنا روبوت للفنان عمرو وهبة وهشام جمال، ومسلسل دايما عامر للفنان مصطفى شعبان والفنانة لبلبة وميرنا نور الدين وعمرو عبد الجليل ونضال الشافعي وصلاح عبد الله ومسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة والفنانة عائشة بن أحمد.

تردد قناة الحياة الجديد 2022

وتردد قناة الحياة الجديد 2022 هو 12206 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعامل الترميز 27500.

وكانت قناة الحياة أعلنت مواعيد عرض اعمالها الدرامية الجديدة التي تعرض على مدار أيام الشهر الفضيل، ومنها مسلسل جزيرة غمام لـ مي عز الدين والفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، ويليه مسلسل يوتيرن بطولة الفنانة ريهام حجاج وهو المسلسل الذي يشهد عودة الفنان توفيق عبد الحميد، وهو العمل الذي قدمت أغنيته الفنانة نانسي عجرم من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

برامج قناة الحياة

ويبحث الكثيرون عن تردد قناة الحياة الجديد 2022 لضبط القناة لمشاهدة برامجها حيث أعلنت القناة مواعيد عرض برنامج «شارع شريف»، وكما تعرض القناة برنامح «حكاوي القهاوي» وتقدمه الإعلامية رشا الجمال في الخامسة والنصف مساء، وتعرض أيضًا خلال الشهر برنامج «واحد من الناس» للإعلامي عمرو الليثي في الخامسة و55 دقيقة مساء.

أما برنامج فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق «مصر أرض المجددين» فستكون إذاعته في تمام الساعة 1 ظهرًا، وتعرض قناة الحياة أيضًا برنامج «مطبخ الحياة» وتعرض البرنامج الديني «الإمام الطيب» الذي يقدمه فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبرنامج «الدنيا بخير» تقديم الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد وهو من البرامج الدينية أيضًا.