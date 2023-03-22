تردد قناة الحياة مسلسلات 2023.. تعرض 5 مسلسلات منها «علاقة مشروعة»

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان، وأعلنت شركات الإنتاج عن البرامج والمسلسلات التي تعرض عبر شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان المعظم؛ حيث تسعى خلاله جميع القنوات لتقديم أفضل العروض للجماهير، ويبحث كثيرون عن تردد قناة الحياة مسلسلات 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن»، تردد قناة الحياة مسلسلات 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة:

تردد قناة الحياة مسلسلات 2023

ويأتي تردد قناة الحياة مسلسلات 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان على النحو التالي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة الحياة مسلسلات 2023

يمكن ضبط قناة الحياة مسلسلات 2023، باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على زر موافق من خلال الريموت كنترول.

- الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية.

- اختيار إضافة قناة.

- اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها.

- الضغط على تثبيت بعد البحث.

خريطة مسلسلات قناة الحياة مسلسلات 2023

وتحرص قناة الحياة على عرض مسلسلات درامية متميزة خلال شهر رمضان، وفي الموسم الحالي رمضان 2023 تُقدم القناة خريطة من العروض المميزة، منها «سره الباتع، وجميلة، وحضرة العمدة، ورسالة الإمام، وعلاقة مشروعة».