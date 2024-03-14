ملخص الحلقة 4 من مسلسل المعلم.. مصطفى شعبان يكتشف حقيقة والده

بدأت الحلقة 4 من مسلسل المعلم، باعتراف «حماتو» مجدي فكري، لمصطفى شعبان، أن والده المعلم حامد، كان يعلم أن البضاعة بها مخدرات وتركها، ليدخل «شعبان» في حالة من الغضب الشديد وظل يضرب في حماتو، حتى وصول الشرطة التي خلصته من بين يديه.

وهدأ ضابط الشرطة، مصطفى شعبان، وقال له إنه سيحقق في الموضوع، حتى يصل إلى الحقيقة الكاملة، لأنه متأكد من براءة والده المعلم حامد، وتنتقل الأحداث إلى منزل أحمد بدير، إذ يجري إخباره أن مصطفى شعبان توصل إلى مكان تواجد حماتو، وسلمه إلى الشرطة، ليُصاب بحالة من الصدمة الشديد.

ويذهب مُحضر من المحكمة إلى منزل أحمد فؤاد سليم، ويسلمه إنذارًا بسجنه لعدم سداده مليوني جنيه غرامة تأخير توريد السمك، وكاد أن يغمى عليه لولا أن ابنته «هاجر أحمد» هدأته.

مصطفي شعبان يعرف حقيقة والده

وواجه مصطفى شعبان شقيق والده، الذي كان متواجدًا في أثناء استلامهم بضاعة السمك من الميناء ووضعها في السيارة، بحقيقة علم والده بوجود مخدرات داخل السيارة، لينصدم برده أنهما الاثنان كانا على علم بوجود المخدرات.

وتنتهي الحلقة 4 من مسلسل المعلم، بوضع مصطفى شعبان أمام حيرة كبيرة، إذا كان سيواجه والده بالحقيقة أم سيصمت.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، أحمد بدير، طارق النهري، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبد الله محمود، علاء زينهم.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل المعلم

وموعد عرض الحلقة 4 مسلسل المعلم لمصطفى شعبان، يكون بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.