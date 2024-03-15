ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي.. خروج روجينا من السجن

أحداث عديدة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي، بدأت بوقوع مشادة بين أشقاء «نصرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا، بسبب سرقة أموال رقية «رنا رئيس»، إذ اعتقدت أن أشقاءها من سرقوها.

وتعرف رحمة في مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة، أنّ من سرقة أموال رقية هو زوج نصرة، لتتفق معه على تقسيم الأموال (مليوني جنيه) حتى لا تخبر أحدًا، وتعيش رقية في صدمة من كونها باعت شقيقتها نصرة وشهدت عليها زورًا دون مقابل.

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة

تشهد أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة، موت ابنة روجينا الطفلة «سلمى»، لتنهار والدتها التي أخذت إذنًا من إدارة السجن لحضور جنازة ابنتها، كما تقرر شقيقتها رقية فسخ خطوبتها ليصطدم خطيبها بسبب حبه لها.

خروج روجينا من السجن

في نهاية الحلقة الرابعة من المسلسل، تخرج نصرة من السجن بعد قضاء 4 أعوام «حسن سير وسلوك»، وتزور ابنتها وتوعدها بأنها ستنقم في من تسبب في تفرقتهما ووفاتها بسبب الإهمال.

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا ورنا رئيس وأحمد مجدي، ومحمد ثروت ومي سليم ونهى عابدين ومراد مكرم وأحمد بدير.