الجمهور يشيد بشخصية روجينا في مسلسل «سر إلهي»: «موهبة كبيرة تخطف القلوب»

حالة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين لمسلسل سر إلهي، بعد الظلم الكبير التي تعرضت «نصرة» الشخصية التي تقدمها روجينا على مدار الحلقات الثلاثة السابقة.

وطالب العديد من رواد السوشيال ميديا من المخرج رؤوف عبد العزيز بعودة قوة وجبروت شخصية الدكتورة حور التي قدمتها روجينا في مسلسل «انحراف» الذي عرض في رمضان 2021، وكانت تقوم بأخذ حق المظلوم من الظالم ولكن بطرق غير قانونية، ولكنها كانت تريد تطبيق العدالة بطريقتها الخاصة.

وكان من أبرز التعليقات: «بنطلب من المخرج رؤوف عبد العزيز شخصية الدكتورة حور ضيفة شرف بمسلسل سر الهي لمدة ربع ساعة حتى تخلص الأمور بطريقتها».

كما انهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا لشخصية نصرة: «هناك في زحمة الأعمال الدرامية سر الهي يخطف القلوب قبل الأنظار فما أن تلبث أن تنسى ملامح ريأكشن أبدعت فيه روجينا حتى يمزق قلبك ريأكشن أخر أي إبداع تنقشين ولأي ريأكشن سوف نصفق، روجينا شابو، إنتي موهبة كبيرة، عمل ضخم ورائع المسلسل جامد، المسلسل ده روعة، عظيم يا فنانة، مسلسل روعة»، وغيرها العديد من التعليقات التي تشيد بالعمل وكل أبطاله.

مفاجآت عديدة في الحلقة الثالثة

وكشفت الحلقة الثالثة من المسلسل مفاجآت عديدة، خاصة بعد حرص المخرج رؤوف عبد العزيز، على تصاعد جرعة التشويق والإثارة وسخونة الأحداث بشكل كبير، لجعل الجمهور في حالة ترقب وشغف دائم لمتابعة الأحداث.

وبدأت الحلقة الثالثة بالحكم على نصرة - روجينا - بـ7 سنوات حبس، بتهمة قتلها رجل الأعمال هارون - أحمد بدير -، بعدما شهد زوجها سعد - محمد ثروت - وأشقائها عليها بأنها هي من قتلت هارون، مما جعل القاضي يصدر الحكم عليها بالحبس لمدة 7 سنوات.

والتقت نصرة بعد دخولها السجن بالسيدة نادية - ميمي جمال - والتي دخلت السجن، بدل ابنتها التي قامت بسرقة بنك بعدما قامت بتهكير حسابه، واستولت على ما بداخله مما جعل الشرطة تقبض عليها، ولكن نادية قررت أن تعترف على نفسها بأنها هي من فعل ذلك لتدخل السجن.

وحاول المحامي يحيى سليمان، إجراء محاولة للضغط على شاهيناز هارون -مي سليم-، وزوجها سراج -مراد مكرم-، للقيام بإخراج نصرة، من تهمة قتل والدها هارون بتهديدها، بفتح قضية شقيقها الأكبر كريم، والذي قام شقيقه الأصغر بدر محمود حجاوي بالاتفاق مع شاهيناز بقتله.

انتهت الحلقة الثالثة من المسلسل، بصدمة للجمهور، قدمها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز بحرفية شديدة، خاصة في ظل تقديم مي سليم بشكل جديد يعد بمثابة إعادة اكتشاف لها من جديد من جرعة الشر التي توجد في الشخصية، وتم تقديمها على الشاشة بشكل مثير للاهتمام حول ماذا سوف يكون مصير هذه الشخصية، التي قامت بتفكير شيطاني يقضي على مستقبل يحيى سليمان -أحمد مجدي- من جلال وحبسه في جريمة مخلة بالشرف.

دبرت شاهيناز - مي سليم - مصيبة لـ يحيى سليمان -أحمد مجدي-، بتلفيق تهمة دعارة له، والقبض عليه في حالة تلبس تام، مما زاد من جرعة الكره لشاهيناز من قبل المشاهدين، وأنها تستغل ذكائها بارتكاب أفعال إجرامية.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.