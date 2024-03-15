شهدت الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثًا كوميدية عديدة جذبت أنظار جمهور أحمد مكي، مما جعل البعض يتساءل عن مواعيد عرض الحلقة 5 من المسلسل لمتابعة الأحداث الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 5

ومواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 5، تكون في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ثُم يعاد في تمام الساعة 3 صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 مساءً، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT.

مسلسل الكبير أوي 8

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، مؤشرات البحث علي جوجل بعد عرض الحلقات الأولى، التي تطرقت إلى عالم ديزني، إذ تحول الكبير في نهاية الحلقة الأولى من المسلسل إلى عقلة الإصبع، وفي الحلقة 3 تحول أنفه إلى أنف بينوكيو بعدما كذب على أمينة خليل كي تأتي إلى المزاريطة كرئيس لجنة تحكيم مهرجان المزاريطة.