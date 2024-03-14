ينتظر متابعي الدراما الرمضانية مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة الخامسة، حيث ينتظر الجمهور ما ستفعله نصرة التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا، بعدما خرجت من السجن في نهاية الحلقة الرابعة.

وفي السطور التالية نعرض مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة الخامسة.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة الخامسة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة الخامسة في الاوقات التالية:

يتمّ عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سر إلهي كل يوم في تمام الساعة 12 صباحًا.

يتم عرض إعادة الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي مرتين الأولى تكون في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والثانية في ظهر اليوم التالي في تمام الساعة 11:30 صباحًا.

ويمكن أيضًا للراغبين في متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل سر إلهي قبل موعدها الاشتراك في منصة watch it.