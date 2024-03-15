مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024، من أبرز ما يحث عنه عشاق الدراما، إذ يشارك به مجموعة من أكثر النجوم الكوميدية في مصر، وعلى رأسهم أكرم حسني ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 5

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وعلى قناة DMC دراما الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على DMC الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

وشهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل بابا جه، وقوع الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام» في عقبات كثيرة في وظيفته الجديدة كأب للإيجار، إذ ذهب إلى الأسرة الجديدة، ووجد رب الأسرة صلاح الذي يجسد شخصيته محمود البزاوي، ليخبره أنّ عدد الأطفال 6 بدلًا من طفلين.

مسلسل بابا جه الحلقة 4

وتستمر العقبات التي يواجهها هشام خلال عمله كأب للإيجار وبعد نجاح فكرة الموقع الإلكتروني التي اقترحها ياسر، هل سيتمكن هشام أن يكبر في نظر زوجته وابنته بعد المشهد الذي مثله مع ياسر أمامها؟