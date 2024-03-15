موعد عرض الحلقة 5 مسلسل المعلم.. هل سيواجه مصطفى شعبان والده؟

انتهت أحداث الحلقة 4 من مسلسل المعلم، بمواجهة مصطفى شعبان، شقيق والده الذي كان متواجدًا في في أثناء استلام بضاعة السمك من الميناء ووضعها في السيارة، بحقيقة علم والده بوجود مخدرات داخل السيارة، لينصدم برده أنهما الاثنين كانا على علم بوجود المخدرات.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل المعلم

ومن المقرر أن تكشف أحداث الحلقة 5 من مسلسل المعلم، عما إذا كان مصطفى شعبان سيواجه والده المعلم حامد بالحقيقة أم سيصمت.

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل المعلم

ويأتي موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل المعلم، حصريا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساءً.

وستعرض الحلقة 5 من مسلسل المعلم، على منصة واتش إت الرقمية، وتتاح الحلقات في جميع الأوقات.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.