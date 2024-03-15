مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4.. جوني يحاول إنقاذ الكبير من لعنة «الشمامة»

أحداث كثيرة شهدتها الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8، أبرزها ظهور جوني لمساعدة شقيقه الكبير من أجل التخلص من لعنة الشمامة، فمنذ اللحظة الأولى لعودته من عالم الشمامين، واجه مشكلات كثيرة كان آخرها «أنف بينوكيو».

محاولات جوني لإنقاذ الكبير أوي

واستنجد الكبير أوي بشقيقه جوني لمساعدته في إقناع أمينة خليل بالزواج من نفادي حتى يستطيع التخلص من لعنة الشمامة وتعود أنفه لطبيعتها مره أخري.

ويفكر جوني في جلب معلومات عن فتى أحلام أمينة خليل حتى يقتضي بها نفادي، وأوهم جوني، أمينة انه يجري معها حوارا فنيا وسألها عن فتى أحلامها، لتجيب بأنه يجب أن يكون شجاعًا ومعطاءً وذكيًا، ليجد جوني صعوبة في توفير هذه الصفات في نفادي.

مواعيد عرض الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن يوميًا في تمام 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة على أون، ويعرض في نفس التوقيت عبر منصه watch it، وقد حقق الجزء الثامن نجاحا بعد عرض أولى حلقاته.