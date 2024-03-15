بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الحلقة الماضية من مسلسل الحشاشين، يرغب الجمهور في معرفة مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 5 بطولة كريم عبد العزيز، إذ من المقرر أنّ تكشف الحلقة الجديدة من المسلسل، كثير من الخبايا والأسرار حول رحلة حسن الصباح لتكوين أخطر جماعة عرفها التاريخ في القرن الحادي عشر الميلادي.

عودة حسن الصباح إلى مدينة أصفهان

ويأتي البحث عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 5، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الرابعة من من المسلسل بعودة حسن الصباح إلى مدينة أصفهان مرة أخرى وتعيينه في بيت سر السلطانة، وعلى الجانب الآخر يواصل بشكل سري عمله على الدعوة الإسماعيلية النزارية وجمع أتباع.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 5

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 5، في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء الغد على قناة DMC بينما تعرض الحلقة مرة أخرى على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء.