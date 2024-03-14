مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. كريم عبد العزيز يقترب من قصر السلطنة

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، اجتماع الأصدقاء الثلاث حسن الصباح «كريم عبد العزيز»، عمر الخيام «نيقولا معوض» ونظام الملك وزير الدولة السلجوقية «فتحي عبد الوهاب» مرة أخرى، ويذكر الأول الأخير بالعهد الذي كان بينهم بمساعدة بعضهم البعض في حال وصول أحدهم لمركز مرموق، ولكن نظام الملك يقول لـ حسن الصباح إنه لن يسمح له بأن يدعى بمذهبه في أصفهان، ولكنه ملتزم بعهده معه في حدود أمان دولة السلطان ملك شاه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. عمر الخيام يرفض اقتراحات نظام الملك

يقترح نظام الملك على عمر الخيام بأن يكون والي على أحد المدن أو يكون المسئول عن الشئون العلمية في ديوان السلطنة، ولكن عمر الخيام يرفض كل تلك الاقتراحات قائلا إنه يفضل كونه حرا يتعلم العلوم والفنون دون أي مسئوليات، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يعمل داخل قصر السلطنة

وعندما يعود نظام الملك لـ حسن الصباح، يخبره ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، أنه أسس أكبر نظام مراقبة داخل البلاد، وسيكون الصباح مسئولا عن كتابة تقارير المراقبة بشكل مبسط للسلطان، وهو ما يوافق عليه حسن لأنه يخدم مصالحه بشكل كبير.