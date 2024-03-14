ملخص الحلقة 4 مسلسل الحشاشين.. كريم عبد العزيز يدخل بيت سر السلطنة

وجّه وزير الدولة السلجوقية نظام الملك «فتحي عبد الوهاب» تهديدا صريحا لـ حسن الصباح «كريم عبدالعزيز»، ضمن ملحض الحلقة 4 مسلسل الحشاشين، وقال إنه إذا اكتشف أن الصباح يدعو لمذهبه في الدولة السلجوقية سوف يقطع رأسه ويضعها على رمح يطوف بها مدينة أصفهان كلها، فرد عليه حسن الصباح أن ذلك سيكون أكبر دعوة لمذهبه، ولكنه لا يريد ذلك في سبيل استقرار الدولة.

ويضع نظام الملك حسن الصباح في مهمة جديدة ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، ويدخله في بيت سر السلطنة وهي غرفة مليئة بتقارير مراقبة عن البيزانطين، الدولة الفاطمية، الخلافة العباسية والشرق الأقصى، ويطلب منه تلخيص تلك التقارير بمنتهى الدقة، وأن يبدأ بالدولة الفاطمية حتى يقيسوا درجة ولائه وصدقه.

ويخبر نظام الملك حسن الصباح أن هناك معلومات عن كل المخالفين من بينهم الباطنين «الذي ينتمي لهم حسن الصباح سرا»، ويتضمن عددهم واجتماعاتهم، بالإضافة إلى غيرهم من المخالفين.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. نظام الملك يحذر حسن الصباح

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يسرق رسائل بيت سر السلطنة

وعلى الجانب الآخر، يوصل زيد بن سيحون «أحمد عيد» رسالة إلى أنصار الدعوة النزارية رسالة من حسن الصباح يخبرهم فيها بقرب تحقيق الحلم وأن أيام العدل اقتربت، بينما يهرب الرسائل المبعوثة إلى الدولة السلجوقية من بيت سر السلطنة ويرسلها إلى أتباعه ليستفيدوا منها في دعوتهم.