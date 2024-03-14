مفاجأة الحلقة 4 من مسلسل الحشاشين.. لماذا قتل حسن الصباح نفسه؟

بدأت أحداث الحلقة 4 من مسلسل الحشاشين بمفاجأة كبرى خلال الأحداث وهو قتل حسن الصباح لنفسه، إذ انطلقت الحلقة 4 في مكان عالٍ عن سطح الأرض، إذ قابلته سيدة تحمل مصباحا وفي يديها عكاز، ويحاوطهما رفات للموتى، وأخبرته أنه لو اختار قتل حسن الصباح لكي يعيش فليفعل ذلك، فما السر وراء ذلك الحلم الغريب؟

السيدة التي قابلت حسن الصباح، أعطت له سكينًا، وقالت له: «لو خيروك إنك تقتل حسن عشان تعيش اقتل حسن»، ثم أخذ منها السكين وصعد لأعلى، وقابل نفسه، حينها، التفت إليه قائلًا: «أنا وصلت هنا بإيماني»، ليرد: «مفيش إيمان هنا، هو إيمان واحد بس».

ثم سأله «إيمان واحد بإيه؟»، ليرد بجملة واحدة وهي «بحسن الصباح»، ويطعنه في بطنه ليسقط قتيلًا، ثم يستفيق «الصباح»، وهو جالس على البحر مع زوجته وأولاده بعد أن رست السفينة التي سافر على متنها من مصر إلى الشام.

تفسير حلم قتل حسن الصباح لنفسه في الحلقة 4 من مسلسل الحشاشين

تفسير الحلم، من خلال ما قالته السيدة لحسن الصباح، والحوار القصير الذي دار بينه وبين نفسه، يعني أن أي شخص سيقف في طريقه أو يعطل دعوته أو يشكل تهديدًا ضده سيقتله، حتى لو كان نفسه، إذ أبلغه أن الإيمان يكون بحسن الصباح فقط، وليس أي شخص آخر.

كما سيشكِّل هذا المشهد نقطة تحول في قرارات حسن الصباح، وبها تخلص من طيبته والرحمة التي كان عليها في الماضي، وأنه لن يتسامح ضد أي شخص يظلمه، ومن اللحظة التي قتل فيها نفسه، تعني أنه سيركز أكثر على تحقيق أهدافه.

وهو ما كشفه أيضًا كتاب «حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية» للدكتور محمد عثمان الخشت، إذ كشف أن حسن الصباح سيضطر في فترة أن يقتل ابنه، بسبب أنه خالف أوامره وقتل شخصًا كان يعتمد عليه «الصباح» في دعوته.

قتل أول رجل رفض الانضمام لدعوة الحشاشين

كما قتل أيضًا مؤذن ورجل دين بسبب رفضه الانضمام لطائفة الحشاشين، وأمر أحمد عيد - ويجسد دور زيد بن سيحون - بقتله، وهو أول رجل رفض الانضمام للدعوة، وكشفت أحداثه الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين.

أحداث الحلقة 4 من مسلسل الحشاشين

وخلال أحداث الحلقة 4 من مسلسل الحشاشين، قرر حسن الصباح أن يبدأ دعوة جديدة وهي الدعوة النزارية، ويستغل من خلالها قتل الأمير نزار والإطاحة به من تولي خلافة الدولة الفاطمية ليعيد للناس قصة مظلومية الإمام الحسين، ليستطيع من خلالها كسب أكبر قدر من الأتباع، وهي الدعوة التي أصبحت نقطة تحول في حياة حسن الصباح.