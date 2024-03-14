أبرز أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 4.. صدمة جودي بنت أكرم حسني

الحلقة 4 من مسلسل بابا جه، بدأت بذهاب أكرم حسني «هشام» في مهمته التالية كأب للإيجار، وعندما وصل وقابل رب الأسرة «صلاح» الذي يجسد شخصيته محمود البزاوي، فوجئ عندما علم أن عدد الأطفال 6، بينما كان يظن أنهم 2 فقط.

أبرز أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 4

ومن ثم قام هشام وياسر صديقه بالتمثيل على ولاء زوجته مشهد، حتى يعلو هشام في نظرها فمثلوا عليها أن ياسر استخدم السيارة الخاصة بهم في تجارة المخدرات، وصدقت ولاء ماحدث وقالت لهشام: «أنت كبرت في نظري يا هشام، هو دا هشام اللي أنا حبيته».

أبرز أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 4

وفي مشهد آخر، تحدث زياد إلى جودي، خلال مكالمة فيديو ليريها أن والدها هشام ذهب إلى منزلهم، وقد تسبب هذا في صدمة جودي.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه، على قناة DMC يوميا في تمام الساعة الثامنة إلا الربع، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا، والثانية إلا ربع مساءً، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.