تختلف مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 5، إذ ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الجديدة لمعرفة تطورات علاقة الدكتورة ملك بالدكتور أحمد الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، حيث تأكدت والدته إسعاد يونس من حب ملك لابنها.

ويمكن معرفة مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 5، في السطور التالية لترقب ما سيحدث في الحلقة المقبلة بعد تحذير إسعاد يونس لليلى زوجة أحمد والتي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، وطالبتها بالاهتمام بزوجها بعد انشغالها مع الأولاد كثيرًا الفترة الماضية.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 5

وتأتي مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 5 عقب الانتهاء من أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:05 مساء.

وتُعاد الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 1:30 صباحًا، كما يكون العرض الثاني للحلقة على قناة ON الساعة 7:30 مساء.