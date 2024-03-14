بعد مصطفى درويش.. أحمد عبد الوارث يظهر مع ابنته في مسلسل كامل العدد +1

يحظى مسلسل كامل العدد +1 بنسب مشاهدة ملحوظة خلال السباق الرمضاني لهذا العام، خاصة بعد انضمام أبطال جدد للعمل، وفي لفتة طيبة من أبطال العمل ظهر الراحل مصطفى درويش، ضمن الأحداث من خلال صورة له، ليتذكره الجمهور بالدعوات الطيبة، وتكرر الأمر مرة أخرى مع فنان آخر في نفس العمل.

ظهور أحمد عبد الوارث

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1، ظهور الفنان الراحل أحمد عبد الوارث، في مشهد ضمن الأحداث، في لفتة طيبة من نجلته ميران عبد الوارث وطاقم العمل، إذ ظهر في صورة تجمعه بنجلته في غرفة نومها، من المفترض أنها صورة لوالدها المتوفي خلال أحداث العمل.

مشاركة مصطفى درويش

يعد الفنان الراحل مصطفى درويش من الأبطال الرئيسين لهذا العمل، وكان من المفترض أن يشارك في الجزء الثاني، لكنه رحل عن الدنيا قبل البدء في تحضيرات المسلسل، وفي لفتة جميلة من صناع العمل لم يستبدل دور درويش بممثل آخر، كما أنه كان حاضرًا في البوسترات الدعائية للمسلسل بصورة خاصة له، وظهرت صورة الفنان الراحل في أكثر من مشهد ضمن أحداث الجزء الجديد.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث المسلسل حول زواج دينا الشربيني وشريف سلامة ولكل منهم عدد من الأبناء، ونتيجة لهذا الزواج يضطرون لمواجهة عدد من المشكلات والمواقف الكوميدية رفقة أبنائهما، ويشارك عدد كبير من النجوم في هذا العمل المكون من 15 حلقة منهم : إسعاد يونس، وتميم عبده، كما انضم للجزء الجديد ميمي جمال وميران عبد الوارث وصدقي صخر.