شهدت الحلقة 4 من مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفي شعبان، أحداثا مشوقة، إذ ألقت قوات الأمن القبض على «حماتو» مجدي فكري، السائق الذي كان موجودا في أثناء القبض على والده في قضية المخدرات.

أحداث الحلقة 4 مسلسل المعلم

ووعد ضابط الشرطة مصطفى شعبان بأنه سيحقق في الموضوع، حتى يصل إلى الحقيقة الكاملة، لأنّه متأكد من براءة والده المعلم حامد، وتنتقل الأحداث إلى منزل أحمد بدير، إذ يجري إخباره أنّ مصطفى شعبان توصل إلى مكان «حماتو»، وسلّمه إلى الشرطة، ليُصاب بحالة من الصدمة الشديد.

أحداث الحلقة 5 مسلسل المعلم

وخلال أحداث الحلقة 5 مسلسل المعلم، ستدور حول ضابط الشرطة وهل يتوصل إلى جديد في قضية حبس والد مصطفى شعبان.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 5 على قناة الحياة الیوم

ويكون موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 5 على قناة الحياة الیوم، فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، كما تعرض أيضا على منصة واتش ات الرقمية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.