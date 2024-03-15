انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب، بتهريب الحاج إسماعيل الغول لابنه سامح بعد قتله علي درغام وبدء الشرطة في البحث عنه، وبمجرد انتهاء الحلقة، بدأت التساؤلات عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

وزاد السؤال عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، بعدما تسارعت حدة الأحداث واندلعت شرارة الصراع بين عائلة الحاجة إسماعيل الغول والحاج حسن درغام.

وفي إطار توضيح موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، يمكن الإشارة إلى مواعيد العرض والإعادة، وفقا لما أعلنته قناة CBC، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية الذين يتساءلون عن موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، بعض الأحداث المثيرة أهمها معرفة أن سامح نجل الحاج إسماعيل الغول هو من قتل علي درغام، ليضطر والده إلى تهريبه لإنقاذه من أيدي الشرطة وعائلة الحاج حسن درغام، كما بدأت شرارة الصراع تندلع بين العائلتين.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم غادة عبدالرازق، سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.