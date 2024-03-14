لعنة الدم تطارد عائلة ضرغام.. لماذا قرأ «مصطفى» سورة يس في مسلسل صيد العقارب؟

أحداث مثيرة في الحلقة الرابعة لمسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، إذ قام الفنان محمد علي رزق، بقراءة آية قرآنية خلال أحداث المسلسل، الذي يعرض على قناة cbc وتطبيق watch it.

وجاء في أحداث المسلسل قتل «علي» الذي يقوم بدوره الفنان محمود عبد المغنى، ابن حسن ضرغام الذي يقوم بدوره الفنان أحمد ماهر، ليقوم بعدها الفنان محمد على رزق الذي يمثل شخصية «مصطفى»، بقراءة الآية 51 من سورة يس، والتي تقول: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ».

الآية التي خرجت من فم «مصطفى» الذي ظهر بشخصية بسيطة متواضعة، لكن قوله لتلك الآية في ذلك التوقيت، جعلت النظرة إليه تتغير في أحداث المسلسل، فهو أول من أوحى ببداية الصراع بين العائلتين بعد واقعة قتل «علي» على يد «سامح».

الجدير بالذكر، أن الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، شهدت حالة كبيرة من الحزن الشديد امتلك «الدكتورة عايدة» بعد مقتل شقيقها علي درغام، واتضح بعدها رفضها الحديث مع «ياسين» زوجها، لأن شقيقه هو من أنهي حياة شقيقها.

وخلال أحداث الحلقة شهدت إصرار الحاج حسن درغام والد «علي»، على الأخذ بالثأر من قاتل نجله «سامح»، وذلك اتضح بعد حديثه مع ضابط الشرطة الذي يدعى «حسام»، الذي ذهب مع نهاية الحلقة إلى بيت الحاج إسماعيل الغول، في محاولة للبحث عن المتهم بقتل علي درغام.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

الفنانة غادة عبد الرازق تشارك هذا العام في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل صيد العقارب، وتجسد شخصية الدكتورة عايدة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مثير ومشوق، إذ تحدث حرب شديدة بين عائلتين في الصعيد، وتتحول الصداقة والحب إلى بغض وعداوة.