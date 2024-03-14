مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة غادة عبد الرازق.. الشرطة تبحث عن القاتل

مفاجأة كبيرة انتهت عليها الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، كان أبرزها مقتل علي درغام في مكتبه، ما زاد من تشوق الجمهور للحقة التالية لها؛ لذا نستعرض أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة غادة عبد الرازق.

أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

وجاءت أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، هو معرفة الحاج إسماعيل أن ابنه سامح هو من قتل علي درغام، ومن ثم بدأ في محاولة إخفائه لإنقاذه من أيدي أبناء حسن درغام والحكومة.

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب على بدء الصراع بين عائلة حسن درغام وإسماعيل الغول، إلى جانب بحث الشرطة عن سامح نجل الحاج إسماعيل الغول بعد اتهامه في قتل علي درغام في مكتبه، كما ذهبت الشرطة إلى منزله لكنها لم تجده؛ إذ هرَّبه والده إلى فيلا يملكها ولا يعرف مكانها أحد.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء التشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.