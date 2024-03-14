لليوم الرابع على التوالي.. مسلسل صيد العقارب تريند «إكس» وسط إشادة المتابعين

«غادة عبدالرازق أعظم ممثلة في الزمن الحالي».. بهذه الكلمات وغيرها الكثير تفاعل المتابعون مع أداء غادة عبدالرازق في مسلسل «صيد العقارب» بعد عرض الحلقة الرابعة منه.

غادة عبد الرازق تتصدر التريند

واستطاعت غادة عبدالرازق أن تتصدر الترند على منصة «إكس» لليوم الرابع على التوالي من خلال التفاعل الكبير للمتابعين، حيث شاركوا صورها وعبروا عن إعجابهم الكبير بدورها في المسلسل وجرأتها في التعامل مع العقارب.

وشهدت الحلقة الرابعة تصاعدا كبيرا للأحداث حيث دخلت «عايدة»، والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، في نوبة بكاء بعد استرجاع ذكرياتها مع أخيها علي والذي يجسد شخصيته الفنان محمود عبدالغني بعد مقتله على يد «سامح» ابن إسماعيل والذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي.

أحداث الحلقة 4 مسلسل صيد العقارب

وتتوالى الأحداث ويفكر «إسماعيل» وزوجته والتي تجسد شخصيتها «سيمون» في طريقة لإخفاء ابنهما «سامح» بعد أن تسببب في مقتل «علي».

فيما انهارت غادة عبدالرازق من البكاء وأخبرت زوجها «ياسين» بأنها ستذهب مع والدها للمنزل في إشارة لتوتر العلاقة بينهما بعد حادث مقتل شقيقها «علي» على يد شقيقه «سامح».