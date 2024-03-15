وظيفة حسن الصباح الجديدة في قصر السلطنة.. كشفتها أحداث الحلقة 4 من الحشاشين

وظيفة جديدة لحسن الصباح «كريم عبد العزيز» في بيت سر السلطنة، كلَّفه بها «نظام الملك»، وزير الدولة السلجوقية، القائم بدوره الفنان فتحي عبدالوهاب، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، التي شهدت تفاصيل مثيرة ومشوقة.

وخلال أحداث الحلقة 4 من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، دار حوار بين حسن الصباح ونظام الملك، بعدما اكتشف الأخير أن «الصباح» يؤسس مذهبًا جديدًا في الدولة السلجوقية، فإن تأكد من ذلك فتوعده بقطع رأسه ووضعها على رمح يطوف به مدينة أصفهان، لكن حسن الصباح أكد له أنه ذلك سيكون الدعم الكبر للمذهب، لكن لا يريد فعل ذلك حفاظًا على استقرار الدولة السلجوقية.

وظيفة حسن الصباح داخل بيت سر السلطنة

وفي أحداث مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز الحلقة 4، كلف نظام الملك صديقه حسن الصباح بمهمة جديدة وهي مراقبة إحدى الغرف داخل بيت سر السلطنة، وتحتوي على تقارير متعلقة بمراقبة البيزنطيين والدولة الفاطمية والخلافة العباسية والشرق الأوسط.

وطلب نظام الملك من حسن الصباح تلخيص التقارير بدقة متناهية، وعليه أن يبدأ بالدولة الفاطمية حتى يقيسوا درجة الولاء للدولة السجلوقية، كما أخبر نظام الملك صديقه أن هناك معلومات عن جميع المخالفين في الدولة الباطنية، حيث إن «الصباح» كان ينتهي لهم سرًا، ويعرف عددهم والأماكن التي تجمعهم..

رسالة حسن الصباح إلى أنصار الدولة النزارية

وخلال الحلقة 4 من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، أوصل زيد بن سيحون الذي يقوم بدوره الفنان «أحمد عيد»، رسالة من حسن الصباح إلى أنصار الدولة النزارية، ليخبرهم باقتراب تحقيق الحلم.