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دراما المتحدة

مصطفى عمار: مسلسل الحشاشين يناقش خطر تحويل الشباب إلى قنابل موقوتة

كتب:

محمد عزالدين
10:25 م | الخميس 14 مارس 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن قصة مسلسل الحشاشين رائعة، مردفا: «تناقش فكرة كيف تم زرع أفكار داخل عقول شبابنا، وكيفية أن يتحولوا لقنابل موقوتة تنفجر في المجتمع اللي عايشين به في أي لحظة».

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن»، المذاع على «أون سبورت إف إم»، أن مسلسل الحشاشين يتناول السيرة الذاتية لحسن الصباح مؤسس هذه الجماعة، في القرن الـ11 ويزرع أفكارا في دماغ الشباب المريدين الذين التفوا حوله، وعرف بعد ذلك بالجماعات المتطرفة والجماعات الدينية التي حاولت الوصول للحكم باستخدام طريقة حسن الصباح.

الفنان كريم عبدالعزيز أدى دورا مميزا جدا

وأشار إلى أن الفنان كريم عبدالعزيز أدى دورا مميزا جدا، وأداؤه راقٍ، وأحمد عيد فنان كبير وفتحي عبدالوهاب، مردفا: «الديكور والمونتاج والعمل فعلا يستحق أننا نتابعه، وهو العمل الأضخم إنتاجيا في الوطن العربي هذا العام، وقنوات عربية كثيرة تعاقدت لعرض المسلسل لديها».

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