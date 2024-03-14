صدفة تسببت في تأسيس إمبراطورية الحشاشين؟.. مفاجأة الحلقة الرابعة

توفى الخليفة المستنصر بالله، ليظهر الوزير بدر الجمالي نواياه الحقيقية، برغبته في السيطرة على القاهرة بأكملها، وبالفعل استطاع التحكم في كل مفاصل الدولة الفاطمية، لتشتعل الفتن بين الناس.

وفي الوقت ذاته، تم نفي حسن الصباح إلى المغرب، لكنه استغل القدر والظروف والعلم، في تحويل اتجاه المركب إلى عكا، وبدأ رحلته بتأسيس امبراطورية الحشاشين، إحدى أقوى الإمبراطوريات في التاريخ، بحسب ما جاء في بداية الحلقة الرابعة بمسلسل الحشاشين.

أمر «الجمالي» بنفي حسن الصباح من مصر إلى المغرب، عن طريق البحر، إلا أن السفينة تعرضت للخطر في أثناء إبحارها، حتى كادت أن تغرق عدة مرات، ليستخدم «حسن» ذكائه وقوته، وتقوده الصدفة إلى تغيير اتجاه السفينة نحو عكا، ومنها إلى حلب ثم بغداد، وأعطاه القدر فرصة لممارسة نشاطه وتأسيس جماعة الحشاشين.

فشل حسن الصباح في تحقيق أهدافه بمصر والمغرب

فشل «الصباح» في تحقيق أهدافه بمصر والمغرب بسسب تماسك شعبهما بأفكارههم، على عكس شعب عكا، الذي أظهر قابليته للدعوة الإسماعيلية، لتصبح له شعبية صغيرة، كانت النواة لإمبراطورية الحشاشين، أحد أهم الإمبراطوريات في التاريخ، بحسب كتاب «حركة الحشاشين»، للدكتور محمد عثمان الخشت.

مسلسل الحشاشين من أهم الأعمال التاريخية

يعد مسلسل الحشاشين من أهم الأعمال التاريخية، التي تعرض خلال السباق الرمضاني لعام 2024، ويسلط الضوء على واحدة من أقوى الإمبراطوريات في التاريخ، بقيادة حسن الصباح، ذلك الرجل الذي يتسم بالذكاء الشديد، والقدرة على إقناع الآخرين بالدعوة الإسماعيلية.

فريق عمل مسلسل الحشاشين

العمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.