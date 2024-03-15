ساعات تفصلنا عن عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8، التي تشهد تطورات عديدة في أحداثها بعد وصول أمينة خليل، إلى المزاريطة، لحضور المهرجان الفني، الذي تترأس لجنة تحكيمه.

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

وتعرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 حصريا على قناة ON يوميا، الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا أبرزهم أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، كما انضم للجزء الثامن عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل التي ظهرت بشخصيتها الحقيقة، محمد ثروت الذي جسد دور «شاكر» مساعد الشمامة، محمود الليثي، صفاء الطوخي في دور الشمامة، وهو من إخراج أحمد الجندي.