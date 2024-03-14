من هي «جي لو»؟.. يحلم «جوني» بالزواج منها في مسلسل الكبير أوي 8

لأول مرة يتحدث «جوني»، عن المرأة التي يرغب في الزواج منها، خلال أحداث الحلقة الرابعة، من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، وهي الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز، ويتمنى أن يساعده «الكبير» على الوصول إليها، مثلما يحاول مساعدة «نفادي»، على الزواج بالفنانة أمينة خليل.

تحدث «جوني» إلى «هجرس»، بأن «الكبير» طلب مساعدته، لإقناع أمينة خليل، بالزواج من «نفادي»، حتى يستطيع العودة إلى حياته الطبيعية مرة أخرى، بالتخلص من اللعنة التي حلت عليه، إذ تطول أنفه بشكل غريب.

«جوني» يعبر عن رغبته في الزواج من «جي لو»

وخلال دردشة «جوني» مع «هجرس»، عبر عن رغبته في الزواج من «جي لو»، لقب الفنانة جينيفر لوبيز، لذا نقدم بعض المعلومات عنها:

ولدت في عام 1969.

تحمل الجنسية الأمريكية.

سيدة أعمال أمريكية من أصل لاتيني.

لها شقيقتان هما «ليزلي» و«ليندا».

تعمل في عدة مجالات، مغنية، ممثلة، ومصممة أزياء.

والدها كان فني كمبيوتر وأمها ربة منزل.

حصلت على دروس في الرقص والموسيقى وهي في سن الخامسة.

تزوجت عدة مرات.

لديها 3 أبناء.

يشار إلى مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، من أهم المسلسلات الكوميدية، التي يتابعها الملايين من الجماهير المصرية والعربية، بسبب المشاهد التي يؤديها الفنان أحمد مكي، من خلال شخصياته الثلاث «الكبير وجوني وحزلقوم».

فريق عمل مسلسل الكبير أوي

يلعب أحمد مكي بطولة مسلسل الكبير أوي، مع كوكبة من الفنانين، أبرزهم: منهم رحمة أحمد، والفنان محمد سلام، والعمل الدرامي من تأليف وإخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة سينرجي.