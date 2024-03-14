مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4.. أمينة خليل تكشف مواصفات فتى أحلامها

كشفت الفنانة أمينة خليل خلال أحداث الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8، مواصفات فتى أحلامها لجوني والذي يحاول أن يزوجها لنفادي، حتى يتخلص الكبير من لعنة الشمامة.

مواصفات فتى أحلام أمينة خليل

وبعد أن لاحظ الكبير أوي عدم تقبل أمينة خليل لنفادي استعان بشقيقه جوني لمساعدته، وبالفعل جاء جوني وهجرس لمقابلة أمينة وقاما بإجراء لقاء إعلامي وأثناء حديث جوني معها طلب معرفة مواصفات فتى أحلامها والذي ردت عليه قائلة أن يتميز بالشجاعة والعطاء والذكاء، ليعترض جوني على صفة الذكاء، لتغضب أمينة خليل من الحديث وتترك اللقاء.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 أحداث عديدة شيقة أشبه بقصص ديزني، وذلك بعد تحول الكبير إلى عقله إصبع وبعدها تحول أنفه إلى أنف بينوكيو والذي يحاول في الحلقات الحالية التخلص منها ومن لعنة الشمامة والذي كان شرطها أن يساعد شخص في أزمته وكان هذا الشخص نفادي الذي طلب منه أن يزوجه أمينة خليل ومساعدته للارتباط بها.