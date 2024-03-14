شهدت حلقات مسلسل حق عرب تطورا كبيرا في الأحداث والعديد من الصراعات التي عاشها بطل العمل عرب السويركي، ويبحث الجمهور عن موعد موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 4، والتي نكشف مواعيدها في السطور التالية.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama وON الحلقة 4

يبدأ موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 4 في الساعة الثانية عشرة ظهرا، والإعادة الثانية في الساعة الثالثة عصرا.

كما أعلنت قناة ON موعد إعادة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، والمقرر أن تكون في الخامسة والربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوى عثمان، رياض الخولي، أحمد صيام، كارولين عزمي، دينا فؤاد، وعدد كبير من الفنانين من إنتاج شركة سينرجي، إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.