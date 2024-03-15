خطوبة الموسيقار هاني فرحات على دنيا جمعة (صور)

توّجت قصة حب الموسيقار هاني فرحات والبروديوسر دنيا جمعة المدير التنفيذي لمهرجان الموسيقي العربية، والمشرفة على العديد من الحفلات الكبرى في الوطن العربي بالخطوبة، في أول أيام شهر رمضان.

خطوبة الموسيقار هاني فرحات على دنيا جمعة

بهذا الإعلان يغلق هاني فرحات فترة العزوبة التي استمرت لسنوات عديدة ركز فيها في عمله وكان أشهر عازب في الوطن العربي.

محطات في حياة هاني فرحات

يذكر أن الموسيقار هاني فرحات حقق نجاحات متتالية وذاعت شهرته كواحد من أهم الموسيقيين في الوطن العربي، كما يثق فيه عدد كبير من النجوم الذي يعتمدون عليه في حفلاتهم لضمان خروج الحفل بأفضل صورة.

ووصلت نجاحات فرحات إلى الوطن العربي بأكمله خاصة بعد الأفكار المبهرة والنجاحات المتعددة في السعودية، وغيرها من الدول العربية، وكان آخر حفلاته مع المطربة مي فاروق بفكرة مميزة بتقديم اغاني التراث بشكل عصري ومبهر.