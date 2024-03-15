موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it، يوميًا في تمام الساعة 11 مساء وبشكل حصري على المنصة، كون المسلسل من إنتاجها.

أحداث مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية يمنى «صبا مبارك» التي تعمل «شيف» في أحد الفنادق الكبرى، ويختفى زوجها شريف «محمد فراج»في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

الشرطة تعثر على جثة شريف

وضمن أحداث الحلقة الخامسة، وفي نهاية الحلقة اتصلت فاطمة بيمنى لتقول لها إن الشرطة عثرت على جثة شريف وطلبوا منهم التعرف عليه وعندما ذهبوا إلى المشرحة للتعرف على الجثة لم تكن جثة محمد فراج «شريف» داخلها، كان شخص آخر.

تنتهي الحلقة باستيقاظ مصطفى من الغيبوبة

وفي نهاية الحلقة اعترفت يمنى لصديقتها بأنها قتلت زوجها ولتكون الوحيدة التي تعرف جريمتها، وتنتهي الحلقة باستفاقة مصطفى من الغيبوبة.

مسلسل «لحظة غضب» مكون من 15 حلقة

مسلسل «لحظة غضب» يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.