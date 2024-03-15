ملخص الحلقة 5 من مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تعترف لصديقتها بقتل زوجها

عرضت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك على منصة watch it أحد أعمالها الأصلية، وشهدت الحلقة أحداثا مؤثرة.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب أن محمد شاهين «مصطفى» دخل منزله وشعر بوجود شخص في المنزل فدخل غرفته، عندما دخل قامت صديقة يمنى التي كانت تبحث لها عن بليزر مصطفى بضرب الأخير على رأسه بالفازة فأغمى عليه وذهبت هي مسرعة إلى سيارة يمنى.

وذهبت بعد ذلك صبا مبارك «يمنى» وصديقتها في أحد الشوارع وقاموا بحرق بليزر مصطفى الذي عليه دم محمد فراج.

وبعد ذلك ذهبت زوجة محمد شاهين مصطفى إلى المنزل لتصدم بمنظر مصطفى وهو ملقى على الأرض ويحيطه الدماء فتنقله إلى المستشفى، ليخبرهم الدكتور أن مصطفى دخل في غيبوبة.

وفي نهاية الحلقة اتصلت فاطمة بيمنى لتقول لها إن الشرطة عثرت على جثة شريف وطلبوا منهم التعرف عليه وعندما ذهبوا إلى المشرحة للتعرف على الجثة لم تكن جثة محمد فراج «شريف» داخلها، كان شخص آخر.

اعترفت يمنى لصديقتها أنها قتلت زوجها ولتكون الوحيدة التي تعرف جريمتها، وتنتهي الحلقة باستيقاظ مصطفى من الغيبوبة.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة 11 مساء.