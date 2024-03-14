موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على Watch it الحلقة 4.. جثة في عيد الميلاد

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق حول شخصية يمنى التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، وتعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، ويختفى زوجها شريف في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it

ويعرض مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it، يوميًا في تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 12 ظهرًا.

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبدالرحمن، وريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

عاشت الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور يمنى لحظات من التوتر والقلق في الحلقة 4 من المسلسل، وقد بدأت البحث عن أحد الأصدقاء لمساعدتها في إخفاء جريمتها وهي قتل زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج في الحلقة الماضية.

محمد شاهين يبحث عن شقيقه

وقرر الفنان محمد شاهين الذي يجسد دور شقيق زوجها إبلاغ قسم الشرطة عن اختفاء شقيقه، فيذهب إلى يمنى ليصحبها إلى القسم لتحرير محضر تغيب، ويتحركان بالسيارة التي بها جثة شريف، وخلال طريقهما إلى القسم يتم توقيفهما في أحد لجان التفتيش ويطلب منهما الضابط تفتيش السيارة لكنه يتراجع.