مسلسل لحظة غضب الحلقة 5.. يمنى تحاول إخفاء جريمتها

عاشت الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور يمنى لحظات من التوتر والقلق في الحلقة 4 من المسلسل، إذ بدأت البحث عن أحد الأصدقاء لمساعدتها في إخفاء جريمتها وهي قتل زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج في الحلقة الماضية.

شقيق زوج يبلغ عن اختفاء محمد فراج

وقرر الفنان محمد شاهين الذي يجسد دور شقيق زوجها، إبلاغ قسم الشرطة عن اختفاء شقيقه، فيذهب إلى يمنى ليصحبها إلى القسم لتحرير محضر تغيب، ويتحركان بالسيارة التي توجد بها جثة شريف، وخلال طريقهما إلى القسم يتم توقيفهما في أحد لجان التفتيش ويطلب منهما الضابط تفتيش السيارة لكنه يتراجع.

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية يمنى التي تعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، ويختفى زوجها شريف في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

لحظة غضب مكون من 15 حلقة

مسلسل «لحظة غضب» يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.